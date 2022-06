Iran: reagiremo contro azioni politiche Occidente a Aiea

(ANSA) - ISTANBUL, 03 GIU - L'Iran risponderà "immediatamente" se l'Occidente prenderà iniziative "politiche" durante la riunione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) in programma la prossima settimana. "Qualsiasi azione politica nei confronti dell'Aiea da parte degli Usa e dei tre Paesi europei provocherebbe senza dubbio una risposta proporzionale, efficace e immediata da parte della repubblica islamica dell'Iran" ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, durante una conversazione telefonica con l'Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell'Unione Europea, Josep Borrell, come riporta Tasnim. (ANSA).