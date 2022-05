Cina, manovre militari vicino a Taiwan dopo parole Biden

(ANSA) - PECHINO, 25 MAG - La Cina ha organizzato pattuglie di "prontezza al combattimento tra più servizi" ed "esercitazioni di combattimento reali" nel mare e nello spazio aereo attorno a Taiwan in risposta alle "recenti attività di collusione tra Stati Uniti e Taiwan".

Il portavoce del Comando orientale dell'Esercito popolare di liberazione (Pla), Shi Yi, in una nota, ha attaccato le parole del presidente Joe Biden sull'intervento Usa a difesa dell'isola in caso di attacco cinese (poi corrette), dicendo che "è ipocrita e futile che gli Usa dicano una cosa e ne facciano un'altra su Taiwan, e spesso incoraggino le forze dell'indipendenza di Taiwan". (ANSA).