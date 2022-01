Pakistan: esplode ordigno in un mercato a Lahore, 3 morti

(ANSA) - ISLAMABAD, 20 GEN - Almeno tre persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite nell'esplosione di un ordigno avvenuta oggi in un affollato mercato a Lahore, in Pakistan. Lo riferiscono fonti mediche del Meo Hospital di Lahore.

L'esplosione è avvenuta nei pressi della sede di una banca nel distretto di Anarkali, danneggiando anche i negozi vicini e i banchi dei venditori di strada. Il portavoce della polizia locale, Rana Arif, ha confermato il bilancio di vittime.

L'attacco non è stato finora rivendicato. (ANSA).