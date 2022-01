India: positivi 125 su 170 atterrati ad Amritsar da Italia

(ANSA) - NEW DELHI, 06 GEN - Centoventicinque passeggeri di un volo charter proveniente dall'Italia sono risultati positivi al Covid 19 all'arrivo all'aeroporto indiano di Amritsar. Lo rende noto il direttore dell'aeroporto, V. K. Seth. Il volo era stato organizzato da una compagnia privata per portare ad Amritsar, la città sacra del sikkismo, capitale del Punjab, cittadini indiani che lavorano in Italia. I passeggeri erano 179, dei quali 20 bambini: tutti sono stati sottoposti a tamponi all'arrivo, esclusi i minori. (ANSA).