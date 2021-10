Talebani, lavoriamo ad un governo inclusivo, presto novità

"I talebani stanno lavorando per formare un governo inclusivo in Afghanistan e i cambiamenti nella sua composizione potrebbero avvenire nel prossimo futuro".

Lo ha detto Amir Khan Muttaki, ministro degli Esteri del governo provvisorio del paese. "Le riforme sono in pieno svolgimento, ci saranno cambiamenti nel governo", ha detto Muttaki in conferenza stampa dopo la riunione del formato di Mosca.