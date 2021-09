Cina, la Nato non è stata e non sarà avversario in futuro

(ANSA) - PECHINO, 28 SET - La Cina "non è stata e non sarà un avversario della Nato in futuro": è "disposta a continuare il dialogo sulla base dell'uguaglianza e del rispetto reciproco per promuovere lo sviluppo sano e stabile delle relazioni bilaterali". Il ministro degli Esteri Wang Yi, in un video colloquio con il segretario generale Jens Stoltenberg avuto ieri, ha detto, secondo una nota del ministero degli Esteri cinese, che "non è necessario che la regione Asia-Pacifico stabilisca alcun nuovo blocco militare, né dovrebbe esserci scontro istigato tra i principali Paesi o che si formi una 'piccola cerchia' mirata a incitare una nuova Guerra Fredda".

