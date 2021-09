Filippine: famoso pugile Pacquiao si candiderà a presidenza

(ANSA) - ROMA, 19 SET - La star del pugilato filippino Manny Pacquiao ha annunciato che si candiderà alla presidenza delle Filippine, nelle elezioni del prossimo anno, nelle fila di un'ala del partito di governo, PDP-Laban.

Dopo una importante carriera come pugile Pacquiao, 42 anni, già siede come senatore nel parlamento del Paese. Lo riportano diversi media internazionali.

Il presidente in carica Rodrigo Duterte è stato escluso dalla possibilità di correre per un altro mandato, ma dovrebbe candidarsi alla carica di vicepresidente. (ANSA).