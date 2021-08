Afghanistan, 13 i militari Usa morti nell'attentato di Kabul

(ANSA) - WASHINGTON, 26 AGO - E' salito a 13 il numero dei militari americani morti nell'attentato a Kabul, dopo l'aggravarsi delle condizioni di uno dei 19 feriti. Lo riferisce il Pentagono.

Joe Biden ha ordinato le bandiere a mezz'asta alla Casa Bianca e in tutti gli edifici pubblici sino al 30 agosto "in segno di rispetto" per i soldati americani e le altre vittime uccisi nell'attacco in Afghanistan. Lo rende noto la presidenza Usa. (ANSA).