Covid: Cina, torna il lockdown in un'area di Wuhan

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Wuhan rivede il lockdown, sia pure parziale e limitato a un'area, dopo il blocco totale vissuto tra fine gennaio e 8 aprile 2020 per contrastare il Covid-19. Il capoluogo dell'Hubei, dove per primo fu rilevato il nuovo coronavirus a fine 2019, ha chiuso l'area di Zhuankou Street, nella zona di sviluppo economico, quando le autorità locali hanno confermato tre nuovi casi della variante Delta, ritenuta altamente contagiosa. La misura è stata annunciata da una nota della Commissione per la salute municipale, mentre il network statale Cctv ha parlato di alcune zone in lockdown cautelativo.

