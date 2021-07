La Cina agli Usa: basta demonizzare, serve reciproco rispetto

(ANSA) - PECHINO, 26 LUG - La Cina ha esortato gli Stai Uniti ad accantonare le pratiche di "demonizzazione" e ad accettare un confronto sulla base del rispetto reciproco.

"La speranza potrebbe essere che demonizzando la Cina, gli Usa possano in qualche modo incolparla per i loro problemi strutturali", ha affermato il viceministro degli Esteri cinese Xie Feng nell'incontro con la vicesegretario di Stato americana Wendy Sherman, l'inviato di più alto livello dell'amministrazione Biden a visitare il Paese. Le relazioni bilaterali, inoltre, sono in "stallo e affrontano serie difficoltà" perché gli Usa trattano la Cina come "nemico immaginario". (ANSA).