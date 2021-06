Vaccini: Cina approva Sinovac per fascia d'età 3-17 anni

La Cina ha approvato l'uso del vaccino anti-Covid Sinovac anche sui bambini e adolescenti compresi nella fascia d'età fra i 3 e i 17 anni, mentre finora ne era stata autorizzata la somministrazione solo per le persone dai 18 anni in su. Lo ha dichiarato il presidente del produttore Sinovac Biotech, Yin Weidong, alla tv di stato cinese Cctv, aggiungendo che i risultati preliminari della sperimentazione mostrano buona efficacia sui minori e rischio di effetti collaterali ridotto. Yin ha aggiunto che saranno le autorità sanitarie cinesi a stabilire quando avviare la somministrazione ai minori, in base alle sue strategie vaccinali.