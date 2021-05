Birmania: arrestato un giornalista americano

(ANSA) - RANGON, 24 MAG - Un giornalista americano che lavora per un sito d'informazione locale in Birmania è stato arrestato mentre si stava imbarcando su un volo diretto in Malaysia. Lo ha annunciato Frontier Myanmar, il sito di cui è direttore, sul suo account Twitter.

Danny Fenster "è stato arrestato questa mattina all'aeroporto di Rangoon", si legge nella nota che non dà alcuna notizia sulle ragioni del fermo. (ANSA).