H&M, facciamo il possibile per uscire dalla crisi in Cina

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - H&M ha provato a rassicurare sulla crisi in corso in Cina dove il gigante svedese dell'abbigliamento è nel mirino per aver criticato Pechino sullo Xinjang ed essersi rifiutato di acquistare il cotone proveniente da quella regione.

"Siamo determinati a riconquistare la fiducia dei nostri clielnti, dei nostri colleghi e dei nostri partner commerciali in Cina", ha dichiarato il numero due del gruppo in un comunicato a margine dei risultati trimestrali. "Stiamo lavorando con i nostri colleghi in Cina per fare tutto il possibile per gestire le difficoltà attuali e trovare un'uscita", ha scritto senza fornire più dettagli. (ANSA).