Riappare la moglie di Kim Jong Un dopo un anno di assenza

(ANSA) - SEUL, 17 FEB - La moglie del leader nordcoreano Kim Jong Un ha fatto la sua prima apparizione pubblica in poco più di un anno, ponendo fine a un'assenza che era stata attribuita da alcuni al coronavirus e da altri a una possibile gravidanza.

Ri Sol Ju, hanno riferito i media di stato, ha accompagnato il marito a un concerto per commemorare la nascita del padre e suo predecessore, Kim Jong Il. L'anniversario è conosciuto come il "Giorno della stella splendente" ed è delle festività più importanti del calendario nordcoreano.

Il quotidiano ufficiale Rodong Sinmun ha pubblicato le foto della coppia che sorride e applaude gli artisti che si esibiscono al Mansudae Theatre of the Arts di Pyongyang. (ANSA).