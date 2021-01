India: Serum in fiamme, produzione vaccino Covid al sicuro

(ANSA) - NEW DELHI, 21 GEN - L'incendio scoppiato oggi al Serum Institute a Pune, nell'India occidentale, non riguarda la produzione del vaccino anti-Covid: lo riportano i media locali.

Il Serum Institute è impegnato nella produzione di milioni di dosi del vaccino Covishield sviluppato da AstraZeneca in collaborazione con l'università di Oxford.

Le fiamme sono divampate in un sito in costruzione della grande struttura. (ANSA).