Migliaia in piazza a Rawalpindi contro vignette Francia

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza oggi nella città pachistana di Rawalpindi per protestare contro le vignette satiriche su Maometto pubblicate in Francia.

Il corteo è stato organizzato dal gruppo estremista sunnita Tehreek-i- Labbaik Pakistan (Tlp), guidato da Khadim Hussain Rizvi. La marcia si è spinta fino alle porte dell'adiacente capitale federale del Pakistan, Islamabad. "Gli amici della Francia sono traditori" hanno scandito i dimostranti, che chiedono al governo pachistano di evitare i contatti diplomatici e revocare gli accordi commerciali con il governo francese. Un alto numero di agenti di polizia e forze dell'ordine sono state dispiegate per fermare l'avanzata della protesta fino ad Islamabad. Nel novembre 2018 la formazione Tlp aveva occupato l'area di Faizabad in protesta contro la liberazione della cristiana Asia Bibi, scagionata da un tribunale pachistano dopo che aveva trascorso 10 anni in prigione condannata a morte per blasfemia. (ANSA).