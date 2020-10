India: cercatore trova diamante da 7,2 carati

(ANSA) - NEW DELHI, 29 OTT - Balbir Singh Yadav, piccolo imprenditore che lavorava a Krishna Kalyanpur, una piccola miniera di diamanti da lui affittata nello Stato del Madhya Pradesh, è stato baciato dalla fortuna: Yadav è infatti riuscito a estrarre un diamante di 7.2 carati, che dovrebbe valere circa 30 mila di euro. Lo ha reso noto oggi Anupam Singh, responsabile dell'ufficio governativo dei diamanti al quale Yadav ha immediatamente consegnato la rara pietra.

Dopo che le caratteristiche e il valore della gemma saranno stati decisi dalle autorità competenti, il diamante sarà battuto all'asta. L'agenzia di stampa Pti scrive che Balbir, accompagnato da Laadwati, la giovane moglie felicissima per l'accaduto, ha dichiarato ai giornalisti di essere ancora incredulo: "Dopo la vendita, riceverò il prezzo ottenuto, meno il 12,5 per cento delle royalties che, per legge, vanno allo Stato: la nostra vita cambierà per sempre".

L'area di Panna, nella regione remota del Bundelkhand, è famosa per la qualità dei diamanti che si estraggono dalle sue miniere; negli ultimi anni, alla più grande e antica miniera gestita dallo Stato centrale, si sono affiancate altre attività estrattive di dimensioni ridotte, gestite da privati, che, come Balbir Singh, affittano piccoli lotti alla ricerca di fortuna.

