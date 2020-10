Covid: sindaco di Istanbul positivo, ricoverato in ospedale

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu ha annunciato di essere positivo al coronavirus e di essere stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato un po' di febbre. Lo riporta il Guardian.

"Ieri sera attorno alle 21 aveva la febbre a 38 e ho deciso di passare la notte in ospedale", ha detto in un video. "Adesso mi sento bene, la febbre non è alta", dalla sua stanza nell'American Hospital di Istanbul.

Imamoglu è stato eletto sindaco della metropoli turca a luglio nel 2019 per il partito Chp dopo aver sconfitto il candidato sostenuto dal presidente Recep Tayyip Erdogan e dal suo partito Akp. (ANSA).