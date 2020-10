Armenia, combattere fino a soluzione diplomatica accettabile

(ANSA) - MOSCA, 21 OTT - "Oggi, nel contesto della posizione dell'Azerbaigian, combattere in nome dei diritti del nostro popolo significa prima di tutto impugnare le armi e mettersi a difesa della propria patria. Organizzando in modo efficace questo processo, saremo in grado di raggiungere una soluzione diplomatica accettabile per noi": lo ha affermato su Facebook il premier armeno Nikol Pashinyan, ripreso dall'agenzia Interfax, riferendosi al conflitto tra armeni e azeri attorno al Nagorno-Karabakh. (ANSA)