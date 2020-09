India: crollo edificio, i morti salgono a 20

(ANSA-AFP) - MUMBAI, 22 SET - E' salito a 20 i bilancio dei morti dell'edificio crollato poco prima dell'alba di ieri a Bhiwandi, nell'India occidentale: lo ha detto ai media un portavoce della Forza nazionale di risposta ai disastri (Ndrf).

Il direttore generale della Ndrf, Satya Narayan Pradhan, ha aggiunto in un tweet che probabilmente il bilancio delle vittime salirà ancora, mentre le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di altri sopravvissuti.

Finora sono state tratte in salvo 20 persone, inclusi due bambini di 4 e 7 anni.

Proseguono intanto le indagini per determinare le cause del disastro. (ANSA-AFP).