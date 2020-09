India: in agosto piogge in aumento, record da 44 anni

(ANSA) - NEW DELHI, 10 SET - In agosto l'India ha visto precipitazioni record, pari al 27% in più rispetto alla media "abituale" del mese: si tratta livello più alto degli ultimi 44 anni. Il Dipartimento meteorologico nazionale (IMD) ha reso noto che il mese scorso le precipitazioni hanno toccato i 32,7 cm, rispetto ai 34, 8 cm dell'agosto 1976.

Gli Stati più colpiti dalle piogge sono Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Telangana e Chhattisgarh Odisha.

I funzionari dell'IMD attribuiscono questo fenomeno anomalo al cambiamento climatico che, negli ultimi anni, sta incidendo con forza sull'andamento dei monsoni nel Paese, che ormai vede lunghi periodi di piogge intense seguiti da periodi di quasi siccità.(ANSA).