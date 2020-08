Afghanistan: almeno 100 morti per le alluvioni

(ANSA) - KABUL, 26 AGO - Sono 100 i morti per le alluvioni causate da piogge torrenziali che hanno colpito 10 province dell'Afghanistan durante la notte. La maggior parte delle vittime è stata registrata a Charikar, la capitale della provincia di Parwan, vicino a Kabul.

Il flusso veloce dell'acqua ha travolto centinaia di case e sepolto parti della città sotto fango e detriti. "Tra i morti a Charikar e nei villaggi intorno alla capitale molte donne e bambini", ha detto Wahida Shahkar, portavoce del governatore del Parwan. Molte le famiglie in attesa di sapere notizie sui propri cari travolti dal fango. Le piogge torrenziali hanno colpito la città nelle prime ore del mattino sorprendendo la maggior parte delle persone nel sonno.

Inondazioni minori hanno colpito anche altre parti dell'Afghanistan. "Altre due persone sono morte in un'alluvione nella provincia orientale di Nangarhar e tre hanno perso la vita nella provincia di Maidan Wardak", ha riferito Ahmad Tamim Azimi, portavoce del ministero afghano per la gestione dei disastri. (ANSA).