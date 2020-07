Coronavirus: Pakistan, 2.752 casi e 65 morti in 24 ore

(ANSA) - ISLAMABAD, 11 LUG - Il Pakistan ha registrato 2.752 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 65 decessi legati alla malattia nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 246.351 e quello dei morti a quota 5.123.

Le province più colpite sono sempre il Sindh e il Punjab, rispettivamente con 102.368 e 85.991 casi.

Nelle ultime 24 ore sono guarite almeno 4.042 persone, per un totale di 153.134 dall'inizio della pandemia. Restano in condizioni critiche 2.156 pazienti, 219 in meno rispetto alle precedenti 24 ore. (ANSA).