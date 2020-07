Hong Kong: Johnson conferma, Gb faciliterà i visti

(ANSA) - LONDRA, 1 LUG - Boris Johnson ha confermato oggi alla Camera dei Comuni l'intenzione del governo britannico di facilitare il regime dei visti verso gli abitanti di Hong Kong dotati dello status di "British overseas", in modo di aprire per loro "il percorso" verso la piena cittadinanza del Regno, in risposta all'introduzione da parte della Cina della legge sulla sicurezza nazionale nell'ex colonia. Parlando nel Question Time del mercoledì, il premier Tory è tornato a denunciare il passo di Pechino come "una chiara e seria violazione" degli accordi.

(ANSA).