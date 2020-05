Hong Kong: polizia, 40 arresti

(ANSA) - HONG KONG, 24 MAG - La polizia di Hong Kong ha arrestato oggi 40 dimostranti che manifestavano contro la legge sulla sicurezza nazionale in discussione al Congresso del popolo di Pechino. Lo hanno reso noto le stesse autorità della città-Stato.

Nel corso della mattinata migliaia di persone si sono unite alla protesta e la polizia, oltre ai gas lacrimogeni, ha usato spray al peperoncino e cannoni ad acqua per cercare di disperderle. Alcuni dimostranti a volto coperto hanno eretto in strada barricate improvvisate per bloccare il passaggio dei mezzi della polizia.