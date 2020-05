Kim Jong-un insignito medaglia da Putin

(ANSA) - MOSCA, 05 MAG - Il leader nordcoreano Kim Jong-un è stato insignito della medaglia della vittoria in occasione del 75° anniversario della fine della seconda guerra mondiale per il suo importante contributo alla commemorazione dei soldati sovietici morti nel 1945 durante la liberazione della Corea. Lo ha scritto l'Ambasciata russa a Pyongyang sulla sua pagina Facebook. "Il presidente della Commissione per gli Affari di Stato Kim Jong-un è stato insignito della medaglia dell'anniversario '75 anni di Vittoria nella Grande Guerra Patriottica del 1941-1945' per il suo importante contributo personale alla commemorazione dei cittadini sovietici morti e sepolti nella Repubblica Democratica Popolare di Corea e per essersi preoccupato di preservare i luoghi di sepoltura e i monumenti commemorativi dei soldati sovietici", ha detto l'Ambasciata russa.