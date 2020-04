In Cina medico-eroe dichiarato 'martire'

(ANSA) - PECHINO, 2 APR - Un primo gruppo di 14 persone morte in prima linea contro il Covid-19 nell'Hubei, è stato onorato ufficialmente con il titolo di "martire".

Si tratta, ha spiegato il governo della provincia epicentro della pandemia, di medici, infermieri e poliziotti, tra cui Li Wenliang, l'oculista di 34 anni scomparso il 7 febbraio dopo aver contratto il virus, e tra i primi a intuire un collegamento tra le polmoniti anomale di Wuhan e la Sars del 2003. Invece, finì per essere redarguito dalla polizia locale a causa della "diffusione di false informazioni su internet". Anche a Li, nel frattempo riabilitato, è stato ora assegnato il titolo considerato come "la più alta onorificenza con cui il Partito comunista e lo Stato premiano i cittadini che con coraggio hanno sacrificato le loro vite per la nazione, la società e la gente", ha riportato l'agenzia Xinhua.