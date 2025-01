Brasile, 4 funzionari di polizia accusati di abuso d'ufficio

Avrebbero disposto controlli straordinari sui mezzi pubblici usati dagli elettori per recarsi alle urne nel giorno del ballottaggio presidenziale del 2022 con l'obiettivo di impedire loro di raggiungere i seggi. L'azione coordinata dai vertici della polizia stradale federale (Prf) - portata avanti specificamente nella regione dove i sondaggi davano in netto vantaggio Luiz Inacio Lula da Silva - intendeva favorire il capo dello stato uscente Jair Bolsonaro, per il quale l'allora direttore generale della Prf Silvinei Vasques (già incriminato insieme all'allora ministro della Giustizia Anderson Torres) aveva dichiarato e chiesto il voto il giorno precedente. Per questo motivo la polizia federale ha chiesto l'incriminazione di quattro alti funzionari della polizia stradale. Lo riferisce il portale Uol.

Con l'accusa di abuso d'ufficio, violazione del diritto di voto, tentativo di abolizione dello stato democratico di diritto e disobbedienza la polizia federale ha chiesto alla Procura generale della Repubblica (Pgr) di procedere contro i quattro vertici dell'intelligence della Pgr e contro un funzionario dell'Agenzia nazionale per i trasporti terrestri (Antt).

Nella ricostruzione della polizia federale emerge come nel giorno del secondo turno delle presidenziali, il 30 ottobre, furono istituiti 2.185 posti di blocco negli stati della regione nordest, politicamente prossima al presidente progressista Lula (che conta 54 milioni di abitanti), mentre solo 571 furono disposti nella regione sudest (81 milioni di abitanti), dove il quadro era più favorevole al leader di estrema destra.

Di fronte alle migliaia di denunce di cittadini sul social network e agli esposti pubblicati immediatamente dalla coalizione favorevole a Lula, la Corte suprema ordinò la sospensione immediata dei blitz. L'ordine che venne tuttavia ignorato.



