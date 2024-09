Musk vede Milei e promette investimenti in Argentina

Il magnate sudafricano di Tesla, X e Space X, Elon Musk, ha ribadito il suo sostegno al governo ultraliberista del presidente argentino Javier Milei esprimendo la volontà di investire in Argentina. Lo ha reso noto in un messaggio sui social pubblicato a poche ore dall'incontro col capo di Stato sudamericano, a New York, a margine delle attività dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

"Le mie società stanno attivamente valutando come investire e dare sostegno all'Argentina", ha scritto il tycoon, senza tuttavia diffondere altri dettagli.

Alla riunione con Musk, che indossava un berretto con il motto trumpiano 'Make America great again' (Maga) erano presenti anche la sorella del leader argentino e segretaria generale della Presidenza, Karina Milei; il ministro dell'Economia, Luis Caputo; il capo dei consiglieri economici del presidente, Demian Reidel; e l'ambasciatore negli Usa, Gerardo Werthein.

Proprio quest'ultimo ha reso noti i contorni della riunione "durata circa un'ora", in cui Milei ha illustrato a Musk il funzionamento della nuova riforma sul Regime speciale sui grandi investimenti (Rigi), definito dal magnate come "molto interessante". Werthein ha quindi precisato che è stata discussa anche "la situazione finanziaria dell'Argentina" e "le aspettative per i prossimi mesi" e ha descritto il tono generale dell'incontro come "cordiale, rilassato e con molta sintonia".





