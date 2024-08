Ex cestista Ginobili denuncia 7 Mapuche in Argentina

Jorge Ernesto Mena, l'avvocato difensore dell'ex giocatore di basket Emanuel Ginobili ha avviato una causa contro alcuni appartenenti all'etnia Mapuche che avrebbero occupato un terreno che l'ex campione olimpico di Atene 2004 aveva acquistato proprio in quell'anno.

Il lotto, di 13 ettari, era stato acquisito per essere suddiviso in 24 appezzamenti nel comune di Villa La Angostura, una cittadina situata nella parte meridionale della province argentina di Neuquén, sulla sponda nord-occidentale del lago Nahuel Huapi, dove gran parte della popolazione è di origine mapuche.

Dal giugno 2018, alcuni membri della comunità Paichil Antriao si sono stabiliti su quei terreni, minacciando i proprietari, tra cui Ginobili. I denunciati vantano diritti, in particolare, su una casa situata all'interno della proprietà acquistata dall'ex cestista sostenendo che sia una "riserva territoriale".

Dopo sei anni di vertenze giudiziarie, ora l'ex cestista ha chiesto al suo avvocato Jorge Ernesto Mena di denunciare sette membri della comunità mapuche, che sono stati accusati di occupazione del terreno e di minacce.



