Brasilia, 'Lula proseguirà colloqui con Colombia sul Venezuela'

Il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva intende proseguire i colloqui sulla crisi post-elettorale in Venezuela con il suo omologo colombiano, Gustavo Petro, e potrebbe incontrare il capo di Stato messicano, Andrés Manuel López Obrador, secondo quanto comunicato dalla sua presidenza.

Un nuovo colloquio tra Lula e Petro, l'ultimo è avvenuto sabato scorso, è considerato "possibile", ma non è ancora stato "programmato", ha dichiarato all'ANSA una fonte governativa.

Quanto a López Obrador, si dovrebbe incontrare con il presidente brasiliano tra "la fine di settembre e l'inizio di ottobre in Messico, per discutere di varie questioni, tra cui la crisi venezuelana", ha detto la stessa fonte.

Il leader brasiliano dovrebbe parlare della situazione venezuelana anche a New York, dove probabilmente incontrerà diversi leader a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite, prevista per la fine di settembre.



