Perù, in migliaia protestano contro il governo Boluarte

Migliaia di manifestanti hanno protestato in Perù contro le politiche di governo della presidente Dina Boluarte in una marcia convocata per denunciare la "distruzione della democrazia nel paese" e lo sfruttamento della foresta amazzonica in danno della popolazione originaria.

Il corteo che ha attraversato le strade di Lima - convocato dall'organizzazione dei popoli indigeni Associazione inter-etnica de la selva peruana (Aidesep) - ha contato con la partecipazione in massa di sindacati, collettivi studenteschi ed circoli culturali.

La marcia nasce in un contesto di crescente preoccupazione per la mancanza di protezione statale nei confronti delle popolazioni indigene e le continue minacce ai loro territori. Il leader dell'Aidesep Jorge Pérez ha sottolineato l'importanza di "respingere le politiche dannose per l'Amazzonia e per i peruviani".

"Protestiamo contro alcune leggi in discussione in parlamento dannose per i diritti collettivi e fondamentali del popolo tra cui il nuovo codice forestale - che riduce il controllo del territorio e le protezioni per le comunità indigene - e la legge 'bavaglio', che prevede il monitoraggio delle organizzazioni indigene", ha detto.



