Argentina, Milei 'il nostro programma economico funziona'

Il presidente argentino Javier Milei ha affermato che il programma economico attuato dal suo governo "sta funzionando" nonostante "gli ostacoli e i tentativi di destabilizzare" messi in atto da una parte della politica che "non ci ha accompagnato in questi primi mesi di gestione" né "ha votato alcuna legge".

Il capo dello stato argentino è intervenuto presso l'associazione di destra liberista tedesca "Friedrich Hayek" - che porta il nome del pioniere del neoliberalismo austriaco - dove è stato insignito di una medaglia. Milei ha ricevuto il riconoscimento per aver adottato una coraggiosa ricetta neoliberale nel tentativo di recuperare l'economia argentina - stretta tra debito pubblico, instabilità monetaria e corruzione - attraverso l'adozione di misure radicali di austerità e un audace piano di privatizzazioni.

In merito, nel corso di un altro passaggio del suo discorso il presidente ha assicurato che "stiamo battendo l'inflazione" e ci sono "segnali di ripresa" dell'attività economica.



