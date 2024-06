Lula multato per propaganda elettorale anticipata

Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e il pre-candidato sindaco di San Paolo, deputato Guilherme Boulos, sono stati condannati dal tribunale elettorale a pagare una multa di rispettivamente di 20 e 15 mila real (3.400 e 2.500 euro) per propaganda elettorale anticipata.

In un discorso durante una manifestazione politica dello scorso primo maggio, il presidente aveva classificato le elezioni a San Paolo una "vera guerra" chiedendo agli elettori di votare per il deputato in corsa per diventare primo cittadino. Il 2 maggio, per ordine del tribunale, il video era stato rimosso dalla pagina YouTube di Lula. La legislazione elettorale impone restrizioni alla propaganda prima dell'inizio ufficiale della campagna elettorale a ridosso delle consultazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA