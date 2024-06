Argentina: a maggio estrazione record di petrolio a Neuquén

L'estrazione di petrolio dai bacini non convenzionali di Vaca Muerta, nelle provincia argentina di Neuquén, ha registrato un nuovo record storico nel mese di maggio, raggiungendo quota 394.010 barili al giorno. Si tratta dello 0,94% in più rispetto ad aprile e del 20,4% in più rispetto a maggio 2023.

Complessivamente, nei primi cinque mesi dell'anno la produzione ha segnato una crescita del 19,29% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Secondo i dati ufficiali, l'estrazione non convenzionale di idrocarburi rappresenta il 93,6% della produzione totale di petrolio e l'88,15% di gas a Neuquén, mentre l'88,15% della produzione di gas proviene dalla stessa origine. Ciò si spiega con il boom dello scisto a Vaca Muerta.



