In fiamme il parco storico del Brasile, inceneriti 200 ettari

E' entrato nel suo settimo giorno l'incendio del Parco nazionale di Itataia nello stato di Rio de Janeiro, il primo parco creato in Brasile nel 1937 per volontà dell'allora presidente Jetulio Vargas.

La parte superiore della riserva, che si estende sulla catena montuosa della Mantiqueira, resta chiusa per l'aggravarsi di alcuni roghi sulla parete sud del Morro do Couto, un'area di difficile accesso. In totale, secondo l'Istituto Chico Mendes per la conservazione della biodiversità, le fiamme hanno già incenerito duecento ettari di vegetazione.

All'inizio della settimana, l'amministrazione del parco aveva annunciato la riapertura per oggi, ma la data è slittata, senza alcuna previsione di un ritorno alla normalità.

Le autorità hanno fatto sapere che è stata aperta una procedura amministrativa interna per accertare le cause e l'origine dell'incendio. L'indagine si basa sui video delle telecamere di monitoraggio, la mappatura dell'area con un drone dotato di telecamera a infrarossi, oltre al rilievo dei danni materiali.

Secondo quanto riporta il portale di radio Cbn, il primo focolaio è coinciso con una sessione di addestramento dell'esercito nella zona. Le immagini delle telecamere mostrano una fila di veicoli che trasportano i cadetti dell'Accademia militare di Agulhas Negras, in prossimità del primo rogo.

L'esercito ha dichiarato che i soldati stavano per lasciare l'area quando hanno individuato un incendio vicino alla colonna di veicoli.

Le fiamme hanno preso il loro avvio in prossimità del Morro do Couto e si sono propagate rapidamente attraverso la vegetazione secca. La regione confina con lo stato di San Paolo e del Mina Gerais.



