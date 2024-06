Aziende italiane a caccia di affari nella siderurgia in Brasile

L'Ice, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, partecipa alla 20ma edizione della Fenaf, la Fiera della siderurgia dell'America Latina (fino al 21 giugno, organizzata dall'Associazione brasiliana della fonderia - Abifa), con una collettiva di otto aziende italiane che producono macchinari per il settore. L'iniziativa, in stretta collaborazione con l'Associazione italiana fornitori fonderie (Amafond), punta a cogliere le importanti opportunità nel Paese sudamericano.

Nel 2023, l'industria brasiliana della fonderia ha prodotto 2,7 milioni di tonnellate tra fusioni di ferro, acciaio e metalli non ferrosi (rame, zinco, alluminio, magnesio e piombo).

Insieme, le 863 aziende brasiliane del settore hanno fatturato 12 miliardi di dollari. La maggior parte di queste fonderie sono di piccole e medie dimensioni, a prevalente capitale domestico.

Del totale delle fusioni prodotte in Brasile, circa il 40% è destinato all'industria automobilistica, rifornendo produttori di componenti, ricambi auto oltre alle stesse case automobilistiche e produttrici di camion, autobus e trattori.

Secondo un recente sondaggio della Confederazione nazionale dell'Industria - (Chi), l'età media dei macchinari industriali in Brasile (industria di trasformazione ed estrattiva) è di 14 anni, e almeno il 38% delle imprese ha in dotazione macchine e attrezzature potenzialmente da rinnovare.

Lo scorso anno il Brasile ha importato macchine per la fonderia per oltre due miliardi di dollari. L'Italia con una quota del 7,8% nel 2023, è quarto fornitore del Brasile in questo settore, dopo Cina (23%), Stati Uniti (17,3%) e Germania (12,8%). L'export italiano del comparto verso il Brasile è cresciuto dell'11,7% anno su anno. Nei primi cinque mesi del 2024, la quota italiana sfiora il 9%, crescendo del 22% rispetto allo stesso periodo del 2023.



