In Argentina al via concessioni sul maggior giacimento di litio

Il governo della provincia di Salta, in Argentina, ha annunciato la chiamata a un bando di gara internazionale per la concessione dello sfruttamento minerario del giacimento di litio 'Salar de Arizaro', considerato il terzo più grande del Sudamerica dopo quello di Uyuni, in Bolivia, e di Atacama, in Cile.

L'annuncio, che riguarda un'area di circa 37 mila ettari nell'altopiano della 'Puna', è stato dato dal presidente della società statale Recursos Energeticos y Mineros de Salta (Remsa), Alberto Castillo. La concessione, ha precisato Castillo, verrà suddivisa in quattro aree tra i 6 e gli 8 mila ettari di estensione.

"Si tratta di una delle superfici maggiori di tutto il Paese dove si possono sviluppare progetti di grandi dimensioni", ha dichiarato il presidente di Remsa, sottolineando che la presentazione delle offerte è fissata per l'inizio di luglio mentre l'apertura delle buste verrà realizzata a settembre.

Attualmente l'Argentina è il quarto produttore mondiale di litio dietro ad Australia, Cile e Cina, ma è il secondo Paese al mondo in quanto a riserve dietro alla Bolivia.

L'attuale governo ultraliberista di Javier Milei punta sui settori dell'energia e minerario per accelerare la ripresa economica del Paese e la recente approvazione di una Legge sulla promozione degli investimenti (Rigi), con forti incentivi e benefici per progetti superiori ai 200 milioni di dollari, rappresenta un caposaldo di questa politica.



