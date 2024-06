Brasile, X multato per non aver rimosso un post calunnioso

Il giudice della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, ha multato la piattaforma X per non aver rispettato una decisione giudiziaria.

La società del magnate sudafricano Elon Musk dovrà versare 700mila real (121mila euro) alle autorità brasiliane per non aver bloccato - come richiesto - il profilo di un utente a seguito della pubblicazione di un post in cui si definiva il presidente della Camera, Arthur Lira, uno "stupratore".

Nonostante la notifica dell'ordinanza lo scorso 13 giugno la società non aveva mai effettuato il blocco, incorrendo nella sanzione.

Elon Musk è da due mesi indagato dalla Corte suprema con l'accusa di ostruzione della giustizia e istigazione a delinquere per aver annunciato di non voler più rispettare le decisioni delle autorità giudiziarie di Brasilia definite azioni di "censura".



