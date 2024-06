Brasile, nuovo allerta di inondazioni nel Rio Grande do Sul

La Protezione civile di Porto Alegre ha emesso un nuovo allarme sul rischio di inondazioni dovute alla pioggia nello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul, che sta affrontando la peggiore tragedia climatica della sua storia. Nelle ultime 24 ore, il fiume Guaíba, che attraversa il capoluogo, si è alzato e potrebbe raggiungere il livello di piena in alcune zone della città.

Domenica una chiesa nel comune di Dom Pedro de Alcântara è crollata proprio quando il sacerdote stava per iniziare la messa. Il religioso si è accorto che un muro all'interno della struttura stava ed ha ordinato a tutti i fedeli di abbandonare il luogo. Nessuno è rimasto ferito.

Il bilancio delle vittime nello Stato meridionale è intanto salito a 177, mentre restano disperse 39 persone. Secondo l'Istituto nazionale di meteorologia, la previsione è di forti precipitazioni fino a domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA