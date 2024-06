Una coproduzione italiana apre il festival del film Rio Lgbtqia+

Sarà il lungometraggio Duino, una coproduzione di Italia, Usa e Argentina, ad aprire la tredicesima edizione di Rio Lgbtqia+ 2024 - Festival Internazionale del Cinema. La rassegna, in programma dal 4 al 10 luglio a Rio de Janeiro, promette di essere una vibrante celebrazione della diversità e dell'inclusione, con oltre 90 film brasiliani e internazionali, e una serie di dibattiti e incontri su temi centrali per la comunità arcobaleno.

Duino, in particolare, è un racconto di formazione che segue l'evoluzione di un regista argentino gay di quarant'anni, alle prese con un film incompiuto ispirato al suo primo amore.

Il festival, realizzato da Rio Lgbtqia+ in collaborazione col Centro culturale del Banco do Brasil e dell'Istituto Cervantes, ha il sostegno istituzionale dell'Istituto Italiano di Cultura di Rio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA