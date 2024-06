Messico: Sheinbaum, '81% sostiene la riforma della magistratura'

La presidente eletta del Messico, Claudia Sheinbaum, ha presentato i risultati dei sondaggi realizzati dal suo partito Movimento di Rigenerazione Nazionale per conoscere l'opinione dei cittadini sulla proposta di riforma giudiziaria, inviata al Congresso dal presidente Andrés Manuel López Obrador. Le società assunte, Enkoll e De las Heras, hanno fornito i dati assieme ad ad un esercizio demografico applicato dal dipartimento statistiche di Morena.

Alla domanda "Da quello che sa o ha sentito, ritiene necessario realizzare una riforma del sistema giudiziario?", il 77% della popolazione consultata da De las Heras ha risposto di sì, così come l'83% nel sondaggio Enkoll e l'81 per cento degli intervistati da Morena.



