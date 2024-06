Messico: assassinato un neosindaco nello stato di Guerrero

Salvador Villalba Flores, eletto il 2 giugno presidente del consiglio comunale - carica che in Messico equivale a quella di sindaco - di Copala, nello Stato di Guerrero, è stato assassinato oggi sull'autostrada Acapulco-Pinotepa Nacional. Lo rende noto la Procura locale, che ha aggiunto di aver avviato le indagini per omicidio qualificato.

I media riferiscono che Villalba era un capitano in pensione della ministero della Marina ed era scortato dalla Guardia Nazionale, che però non lo ha accompagnato nel suo viaggio a Città del Messico, durante il quale è stato ucciso.



