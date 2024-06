Argentina, polemiche per gli arresti nella protesta contro Milei

Organizzazioni sociali, parlamentari dell'opposizione e familiari delle 35 persone detenute martedì scorso nel contesto della manifestazione contro le riforme del governo argentino di Javier Milei hanno organizzato per oggi una protesta per chiedere la loro immediata liberazione.

Le organizzazioni denunciano l'illegalità degli arresti e che le forze dell'ordine hanno messo in atto "una vera e propria caccia indiscriminata" in tutto il centro della capitale una volta scoppiati i primi incidenti nella piazza antistante il Parlamento.

In un comunicato si respingono inoltre le gravi imputazioni nei confronti dei detenuti che vanno dall'accusa di terrorismo a quella di sedizione e sovversione dell'ordine costituzionale. In questo modo, sostengono, "il governo, in complicità con la giustizia, sta cercando di limitare il diritto al dissenso e alla protesta".

Tra i detenuti - alcuni dei quali sono stati già trasferiti in veri e propri penitenziari - ci sarebbero persone arrestate a diversi chilometri di distanza dal luogo degli incidenti, passanti, studenti e semplici manifestanti che sostengono di non aver avuto alcuna partecipazione ai disordini.

La ministra della Sicurezza, Patricia Bullrich, ha invocato da parte sua la mano dura della giustizia contro coloro che, afferma, "hanno cercato di portare avanti un colpo di stato" contro le istituzioni.



