Colombia, parlamento approva la riforma delle pensioni di Petro

Il governo colombiano di Gustavo Petro ha ottenuto una vittoria in Parlamento ottenendo l'approvazione in seconda lettura da parte della Camera dei deputati della riforma del sistema pensionistico, con 86 voti a favore e 37 contrari.

Il nuovo sistema pensionistico si basa su quattro pilastri: solidale, semicontributivo, contributivo e volontario. Lo Stato torna ad essere in questo modo il principale gestore mentre il settore privato perde rilevanza rispetto al sistema attuale.

"Si tratta della principale conquista sociale dei lavoratori colombiani da molto tempo a questa parte", ha affermato il presidente Gustavo Petro in un post su X, dove pure ha definito "storica" la riforma del modello pensionistico in senso progressista.

"Due milioni di persone che hanno dato la vita lavorando riceveranno un dignitoso bonus pensionistico nella loro vecchiaia", ha aggiunto il presidente.

Come ha sottolineato lo stesso Petro si tratta della "prima grande riforma approvata dal governo del cambiamento", mentre sono ancora in corso i negoziati per avanzare con le riforme dell'educazione, del lavoro e della sanità.



