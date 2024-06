Incontro Lula-Erdogan, sostegno a ingresso Turchia nei Brics

Il presidente della Turchia, Recep Erdogan, ha chiesto al suo omologo brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva il sostegno per la richiesta di adesione di Ankara ai Brics, il blocco di paesi originariamente formato da Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, e che nel 2023 ha avuto l'adesione di Egitto, Etiopia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Iran.

E' quanto si legge in una nota del governo brasiliano pubblicata al termine del bilaterale tra i due tenuto oggi a margine del G7 dove si precisa anche che Lula ha dichiarato di voler sostenere la richiesta turca e che intende visitare il Paese situato nella regione che collega l'Europa al Medio Oriente.

Erdoğan ha confermato da parte sua che sarà in Brasile per il vertice del G20, il 18 e 19 novembre, a Rio de Janeiro.



