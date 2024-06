Russia, l'Argentina non trasferirà aerei militari in Ucraina

"Il governo argentino assicura che non trasferirà in Ucraina gli aerei d'attacco Super Etendard di fabbricazione francese". Lo ha detto, riporta la Tass, l'ambasciatore russo in Argentina Dmitry Feoktistov. "Ci risulta che le trattative in questione abbiano effettivamente avuto luogo e che sia stata discussa la possibilità di trasferire gli aerei attraverso la Francia, che li riparerebbe. Sulla base dei riscontri, prosegue, gli aerei non saranno trasferiti: ci sono in merito rassicurazioni da parte dell'amministrazione argentina". Secondo Feoktistov, la Russia ha informato l'Argentina che il trasferimento di attrezzature militari all'Ucraina attraverso paesi terzi sarebbe considerato un passo ostile.



