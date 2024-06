Proteste davanti al Senato argentino, scattano nuove denunce

Il ministero della Sicurezza argentino ha informato che denuncerà per danneggiamento i manifestanti che mercoledì hanno protestato davanti al Senato durante il dibattito sulla Legge Base, il pacchetto di riforme del governo di Javier Milei. Il dicastero ha precisato in un comunicato che finora sono 33 le persone detenute e che si stima che ce ne saranno di più "man mano che verranno identificati gli aggressori".

"Gruppi terroristici hanno commesso un'azione di distruzione con l'intenzione di interrompere le sessioni del Senato", continua la nota del ministero, che ha definito le azioni dei dimostranti un "tentativo di colpo di stato". Il portafoglio guidato da Patricia Bullrich ha poi aggiunto che il procuratore Carlos Stornelli attribuisce agli arrestati crimini come attacchi e resistenza all'autorità, intimidazione pubblica, attacchi contro l'ordine costituzionale e scempio.



