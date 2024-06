Crisi energetica a Cuba, a fuoco un deposito di combustibile

Un violento incendio è scoppiato oggi in un deposito di combustibile della centrale termoelettrica di Delicias, Antonio Guiteras, una delle principali che riforniscono di energia l'isola di Cuba.

I vigili del fuoco, riferisce l'organo ufficiale del Partito Comunista 'Granma', sono prontamente intervenuti per controllare l'incendio che ha interessato un serbatoio da circa 10 mila metri cubici di combustibile.

Secondo quanto informano le autorità le fiamme sarebbero divampate nelle prime ore della mattina durante lavori di riparazione del serbatoio e nel pomeriggio i pompieri stavano ancora cercando di controllare l'incendio.

Il ministero dell'Energia e delle Miniere ha informato da parte sua che non si registrano feriti e che i lavoratori dell'impianto sono stati evacuati e non sono in pericolo, mentre la centrale rimane in funzione nonostante l'incidente.

Cuba attraversa da anni una persistente crisi energetica dovuta tanto agli alti costi dell'approvvigionamento di petrolio quanto alla caducità delle infrastrutture.



