Presentato a Brasilia il futuro Museo dell'Amazzonia di Pará

L'ambizioso progetto della creazione di un Museo dell'Amazzonia a Belém, nello Stato brasiliano di Pará, ha avuto la sua definitiva approvazione con una sua presentazione a Brasilia da parte delle autorità della Banca di sviluppo dell'America Latina e dei Caraibi (Caf), della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) e del governo del Pará.

L'inaugurazione del museo, si è appreso, dovrebbe avvenire nell'ottobre del 2025, alla vigilia cioè della Conferenza dell'Onu sui cambiamenti climatici (Cop 30), evento che si terrà dal 10 al 21 novembre proprio a Belém. L'edificio sarà costruito nel porto della città, e passerà alla storia come una delle "principali eredità dell'evento", ha affermato Sérgio Diaz-Granados, presidente della Caf.

Secondo l'agenzia di stampa Brasil, la Caf contribuirà alla realizzazione dei progetto con 800.000 dollari che verranno utilizzati per portare a buon fine i necessari progetti esecutivi.. "Abbiamo fatto il primo passo verso la realizzazione di questo spazio che ci permetterà di intravedere la complessità e l'Amazzonia che abbraccia otto Paesi", ha sostenuto il presidente della banca regionale, Diaz-Granados. Da parte sua Il presidente del Bndes, Aloizio Mercadante, ha affermato che il museo "darà voce" alle comunità in modo duraturo e costruttivo, "favorendo un nuovo polo turistico aggregante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA